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Фердинанд считает хорошим усилением возможный трансфер де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

13 Мая 2022 • 23:24 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном трансфере Френки де Йонга.

«Я всегда думал, что он лучший игрок», — сказал легенда «Юнайтед» своему каналу FIVE на YouTube. «У него не очень высокий фрейм, но он быстр с мячом, действительно хороший дриблер, может выйти из трудных ситуаций, принимает правильные решения, хороший распасовщик, его баланс и дриблинг действительно хороши. «Юнайтед» — команда, ищущая игроков, которые могут контролировать мяч и контролировать игру, а также заставить команду работать с точки зрения баланса и владения мячом. Я думаю, что он был бы хорошим дополнением», — сказал Фердинанд.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что 25-летний де Йонг в летнее трансферное окно может перейти в «МЮ». Инициатором этого трансфера выступает новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, который работал с голландцем в «Аяксе».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Френки де Йонг
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