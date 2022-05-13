Фердинанд считает хорошим усилением возможный трансфер де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном трансфере Френки де Йонга.

«Я всегда думал, что он лучший игрок», — сказал легенда «Юнайтед» своему каналу FIVE на YouTube. «У него не очень высокий фрейм, но он быстр с мячом, действительно хороший дриблер, может выйти из трудных ситуаций, принимает правильные решения, хороший распасовщик, его баланс и дриблинг действительно хороши. «Юнайтед» — команда, ищущая игроков, которые могут контролировать мяч и контролировать игру, а также заставить команду работать с точки зрения баланса и владения мячом. Я думаю, что он был бы хорошим дополнением», — сказал Фердинанд.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что 25-летний де Йонг в летнее трансферное окно может перейти в «МЮ». Инициатором этого трансфера выступает новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, который работал с голландцем в «Аяксе».