Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку АПЛ

Руководство Английской премьер-лиги утвердило шорт-лист кандидатов на награду «Лучший молодой игрок сезона-2021/22».
В список номинантов попал обладатель этой награды в прошлом сезоне Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Шорт-лист претендентов на награду «Лучшему молодому игроку АПЛ» выглядит так:
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Фил Фоден («Манчестер Сити»);
Конор Галлахер («Кристал Пэлас»);
Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»);
Мэйсон Маунт («Челси»);
Аарон Ремсдейл («Арсенал»);
Деклан Райс («Вест Хэм»);
Букайо Сака («Арсенал»).
После 36 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити» с 89 очками. Ближайший преследователь, «Ливерпуль», отстаёт на три очка.