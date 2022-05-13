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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку АПЛ

13 Мая 2022 • 23:15 Комментировать

Руководство Английской премьер-лиги утвердило шорт-лист кандидатов на награду «Лучший молодой игрок сезона-2021/22».

В список номинантов попал обладатель этой награды в прошлом сезоне Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Шорт-лист претендентов на награду «Лучшему молодому игроку АПЛ» выглядит так:

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Фил Фоден («Манчестер Сити»);

Конор Галлахер («Кристал Пэлас»);

Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»);

Мэйсон Маунт («Челси»);

Аарон Ремсдейл («Арсенал»);

Деклан Райс («Вест Хэм»);

Букайо Сака («Арсенал»).

После 36 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити» с 89 очками. Ближайший преследователь, «Ливерпуль», отстаёт на три очка.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Апл Трент Александер-Арнольд Фил Фоден
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