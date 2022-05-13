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Рейтинг тренеров с наибольшими тратами на трансферы: Гвардиола – лидер, Клопп – лишь 10-й

13 Мая 2022 • 22:12 Комментировать

Клубы Хосепа Гвардиолы – самые щедрые на трансферном рынке за последние десять лет.

Испанский наставник «Манчестер Сити», ранее работавший в «Барселоне» и «Баварии», с сезона 2011/12 получил в своё распоряжение новичков, на покупку которых было затрачено более 1,3 млрд евро. Второй показатель у ныне работающего в «Роме» Жозе Моуринью – чуть менее 1,1 млрд. Замыкает тройку лидеров Массимилиано Аллегри – 994 млн. Данные представлены порталом Transfermarkt.

В топ-10 также попали Диего Симеоне (980 млн), Антонио Конте (957 млн), Карло Анчелотти (920 млн), Эрнесто Вальверде (816 млн), Унаи Эмери (798 млн), Мануэль Пеллегрини (764 млн) и, наконец, Юрген Клопп (687 млн).

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Массимилиано Аллегри Юрген Клопп
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