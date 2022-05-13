«Бавария» связалась с агентом Мане на фоне новостей об уходе Левандовски

«Бавария» проявляет предметный интерес к нападающему «Ливерпулю» Садио Мане.

По информации немецкого издания Bild, руководство команды из Мюнхена провело встречу с представителями Мане.

Боссы «Баварии» начали работать над трансфером Мане после того, как форвард Роберт Левандовски уведомил руководство клуба, что не будет продлевать контракт. Действующий контракт Мане с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 30-летний сенегалец принял участие в 48 матчах за «Ливерпуль», в которых поразил ворота соперников 22 раза и отметился 5 результативными передачами.