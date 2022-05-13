Конте: «Я на 100% предан «Тоттенхэму»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз опроверг слухи о своём возможном уходе из команды в летнее межсезонье. Итальянец отметил, что чувствует преданность к лондонскому клубу.

«Я полностью предан «Тоттенхэму», на 100%. Может, даже больше. Я не просто так это говорю. Я очень страстный человек. Возможно, мне придётся это здесь доказать», – сказал Конте после вчерашней победы в лондонском дерби против «Арсенала».

Напомним, что за два тура до конца «Тоттенхэм» отстаёт от «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ на одно очко в борьбе за зону Лиги чемпионов. В последний раз «Тоттенхэм» квалифицировался в этот турнир в сезоне 2018/19.