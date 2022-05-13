Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Я на 100% предан «Тоттенхэму»

13 Мая 2022 • 16:45 Комментировать
Тоттенхэм
...
Бёрнли
1.35 5.10 9.00
15.05 14:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз опроверг слухи о своём возможном уходе из команды в летнее межсезонье. Итальянец отметил, что чувствует преданность к лондонскому клубу.

«Я полностью предан «Тоттенхэму», на 100%. Может, даже больше. Я не просто так это говорю. Я очень страстный человек. Возможно, мне придётся это здесь доказать», – сказал Конте после вчерашней победы в лондонском дерби против «Арсенала».

Напомним, что за два тура до конца «Тоттенхэм» отстаёт от «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ на одно очко в борьбе за зону Лиги чемпионов. В последний раз «Тоттенхэм» квалифицировался в этот турнир в сезоне 2018/19.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ БЁРНЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
16:51 · Англия. Премьер-лига
Перишич может перейти в «Челси» 2
16:45 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Я на 100% предан «Тоттенхэму»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Это нормально, что в числе номинантов на лучшего игрока сезона АПЛ много игроков «Сити» и «Ливерпуля»
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продлил контракт с Беговичем
15:59 · Англия. Кубок Англии
Тухель о том, будет ли выпускать Кепу в случае серии пенальти: «Посмотрим, останутся ли у нас замены»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не видел характера у Эвра и Бербатова, когда моя «Барселона» сокрушила их в финале Лиги чемпионов»
15:47 · Англия. Кубок Англии
Тухель о участии Ковачича в финале Кубка Англии: «Мы не думали, что это возможно, но шансы есть»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Артета хочет играть в футбол Гвардиолы, но у него нет таких футболистов»
15:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп раскритиковал УЕФА и прошёлся по Лиге наций
15:15 · Англия. Премьер-лига
Конте объяснил замену Сона в матче с «Арсеналом»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Пике: «Гвардиола ушёл из «Барсы» из-за «грязных игр» Моуринью» 4
14:54 · Англия. Кубок Англии
Вернер: «У меня был вариант с «Ливерпулем», но я выбрал «Челси»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Ходдл похвалил Моуру после матча с «Арсеналом»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола, Клопп, Виейра, Франк и Хау – номинанты на лучшего тренера сезона в АПЛ
14:41 · Англия. Премьер-лига
Конте объяснил слова об уходе из «Тоттенхэма», которые он сказал в феврале
Все новости
Рекомендуем