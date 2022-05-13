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Пике: «Гвардиола ушёл из «Барсы» из-за «грязных игр» Моуринью»

13 Мая 2022 • 15:08 Комментировать (3)

Защитник «Барселоны» Херард Пике продолжает поток откровений из прошлого каталонского клуба. На этот раз футболист рассказал о причинах ухода Хосепа Гвардиолы.

«В то время мы выигрывали всё, и я помню, что в первый раз, когда Моуринью приехал на «Камп Ноу», он проиграл нам со счетом 5:0», - вспоминает Пике первый сезон Моуринью в «Реале».

Пике отметил, что игра для Моуринью начиналась задолго до стартового свистка.

«Иногда то, что происходило за пределами поля, было важнее, чем на поле. Гвардиола ушел. «Реал» выиграл чемпионат в том году, и внезапно Пеп решил уйти по множеству причин, но я уверен, что отчасти это было из-за Моуринью», - добавил Пике.

По мнению защитника, португальский наставник использовал «грязные приемы», чтобы вывести из равновесия главного тренера «Барселоны» и его подопечных.

Гвардиола покинул каталонский клуб в 2012 году после четырёх сезонов, в течение которых команда выиграла все возможные трофеи, дважды при этом победив в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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