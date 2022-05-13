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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола, Клопп, Виейра, Франк и Хау – номинанты на лучшего тренера сезона в АПЛ

13 Мая 2022 • 14:44 Комментировать

В скором времени станет известно имя лучшего тренера сезона чемпионата Англии. Сегодня днём АПЛ объявил, что за награду сразятся 5 кандидатов – Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Томас Франк («Брентфорд»), Патрик Виейра («Кристал Пэлас») и Эдди Хау («Ньюкасл»).

В список претендентов не вошёл главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель. По некоторым слухам из английской прессы, решение руководства АПЛ не включать немца в шорт-лист кандидатов связано с санкциями, которые на данный момент наложены на «синих».

Напомним, что лучшим тренером прошлого сезона АПЛ был объявлен наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Эдди Хау Томас Франк
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