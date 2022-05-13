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Конте объяснил слова об уходе из «Тоттенхэма», которые он сказал в феврале

13 Мая 2022 • 14:41 Комментировать
Тоттенхэм
...
Бёрнли
1.35 5.10 9.00
15.05 14:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал своё заявление о возможном уходе, которое он дал в феврале после поражения от «Бёрнли» со счётом 0:1. Тогда он сказал, что может «внезапно покинуть клуб».

«Честно говоря, есть моменты, когда, если вы хотите изменить ситуацию, решить ее так, как вы привыкли, иногда вам нужно действовать решительно», — сказал Конте.

Сейчас «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ, на одно очко отставая от «Арсенала» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Следующий матч команда Антонио Конте проведет с «Бёрнли» в воскресенье 15 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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