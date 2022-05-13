«Манчестер Юнайтед» готов включить Марсьяля в сделку по Осимхену

«Манчестер Юнайтед» готов включить нападающего Антонии Марсьяля в сделку по приобретению форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Этот сезон Марсьяль провел на правах аренды в «Севилье», однако и в испанском клубе игра форварда не произвела большого впечатления. Летом Марсьяль вернется в «Манчестер Юнайтед», который возглавит новый главный тренер Эрик тен Хаг. Французский нападающий может быть обменен в «Наполи» вместо форварда Виктора Оимхена, сообщает AreaNapoli.

В этом сезоне Осимхен провел в Серии А 25 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

Что касается Марсьяля, то за 9 матчей, проведенных в «Севилье», нападающий отметился лишь одной результативной передачей.