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«Манчестер Юнайтед» готов включить Марсьяля в сделку по Осимхену

13 Мая 2022 • 14:19 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» готов включить нападающего Антонии Марсьяля в сделку по приобретению форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Этот сезон Марсьяль провел на правах аренды в «Севилье», однако и в испанском клубе игра форварда не произвела большого впечатления. Летом Марсьяль вернется в «Манчестер Юнайтед», который возглавит новый главный тренер Эрик тен Хаг. Французский нападающий может быть обменен в «Наполи» вместо форварда Виктора Оимхена, сообщает AreaNapoli.

В этом сезоне Осимхен провел в Серии А 25 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

Что касается Марсьяля, то за 9 матчей, проведенных в «Севилье», нападающий отметился лишь одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Наполи Антони Марсьяль Виктор Осимхен
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