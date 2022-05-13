Де Брёйне, Сон, Боуэн, Александер-Арнольд, Канселу, Салах, Сака и Уорд-Прауз – номинанты на игрока сезона в АПЛ

АПЛ объявила восьмерых номинантов на звание игрока сезона. В список претендентов на награду вошли Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Кевин де Брёйне, Жоау Канселу, Сон Хынмин, Букайо Сака, Джаррод Боуэн и Джеймс Уорд-Праус.

Победитель будет объявлен после завершения голосования. Напомним, что в прошлом сезоне звание лучшего игрока года забрал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, который проводил свою дебютную кампанию в чемпионате Англии.

Ранее лучшим игроком сезона в АПЛ по версии журналистов стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.