Тиаго Силва заявил, что хочет закончить карьеру в «Флуминенсе»

Защитник «Челси» Тиагу Силва заявил, что хочет закончить карьеру в своём клубе юности «Флуминенсе».

«Флуминенсе — это клуб, в котором я хотел бы закончить. Это был клуб, который открыл мне дверь после трудного этапа и поверил в меня, когда никто не думал, что Тиаго Силва все еще будет успешен как игрок», - сказал защитник в интервью The Telegraph.

Силва перешел в «Челси» в 2020 году и успел завоевать с «синими» три трофея, в том числе и Лигу чемпионов в 2021 году. Футболист продлил контракт с «синими» до конца следующего сезона, тем не менее, хотел бы по его окончании вернуться в Бразилию.

«Подписать новый контракт для меня было самым простым решением», — сказал Сильва. «Я чувствую себя здесь как дома, моя семья очень счастлива здесь, и, вообще говоря, если дела идут хорошо за пределами поля, то они, как правило, идут лучше и на поле».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей и забил 3 гола.