Агент Конте: «Он доволен в «Тоттенхэме» и есть большие шансы, что он останется»

Агент главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что итальянец, скорее всего, решит продолжать работать в клубе в следующем сезоне.

«Иногда его воспринимают как трудного тренера, но если бы я был директором, я бы хотел тренера-победителя, а не такого, который заставляет меня жить спокойно. Он доволен командой, я думаю, что у него есть 60-70% шансов остаться», - сказал агент тренера Федерико Пасторелло.

Ранее была информация, что на итальянского специалиста положил глаз «ПСЖ». Также Конте уже неоднократно заявлял, что рассчитывает на руководство «Тоттенхэма» в плане мощной трансферной кампании в летнее межсезонье.

Сейчас «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ, на очко отставая от «Арсенала» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов за два тура до финиша чемпионата.