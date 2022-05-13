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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Конте: «Он доволен в «Тоттенхэме» и есть большие шансы, что он останется»

13 Мая 2022 • 12:22 Комментировать

Агент главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что итальянец, скорее всего, решит продолжать работать в клубе в следующем сезоне.

«Иногда его воспринимают как трудного тренера, но если бы я был директором, я бы хотел тренера-победителя, а не такого, который заставляет меня жить спокойно. Он доволен командой, я думаю, что у него есть 60-70% шансов остаться», - сказал агент тренера Федерико Пасторелло.

Ранее была информация, что на итальянского специалиста положил глаз «ПСЖ». Также Конте уже неоднократно заявлял, что рассчитывает на руководство «Тоттенхэма» в плане мощной трансферной кампании в летнее межсезонье.

Сейчас «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ, на очко отставая от «Арсенала» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов за два тура до финиша чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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