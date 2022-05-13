Ройс о Клоппе: «Когда он входит в комнату, в воздухе что-то напрягается»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился своим мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Юрген — особенный человек. Он харизматичен, у него много энергии, и он просто хороший парень, с которым можно просто поговорить наедине о других вещах, а не только о футболе», - сказал Ройс в интервью CNN.

Ройс был подопечным Клоппа в «Боруссии» в 2013 году, когда дортмундский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, в котором уступил мюнхенской «Баварии».

«Он определенно один из лучших тренеров в мире, потому что иначе вы не сможете оставаться на вершине так долго», - сказал Ройс.

В этом сезоне Клопп имеет возможность добиться уникального достижения, выиграв четыре главных турнира с «Ливерпулем». Клуб уже завоевал Кубок лиги и продолжает борьбу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.