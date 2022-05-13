«Арсенал» установил цену на Салиба

Руководители лондонского «Арсенала» назвали цену, за которую они готовы отпустить молодого французского защитника Вильяма Салиба в другую команду.

По информации инсайдера Экрема Конура, «канониры» планируют выручить с продажи 21-летнего французского футболиста не менее 30 миллионов евро. В услугах Салиба, который сейчас на правах аренды выступает за «Марсель», заинтересованы боссы «Милана» и мадридского «Атлетико».

В этом сезоне Вильям Салиба провёл во французском чемпионате в составе «Марселя» 35 поединков, в которых получил пять жёлтых карточек.