Тен Хаг назвал трансферные цели «Манчестер Юнайтед» на лето

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг начал планировать летнюю трансферную кампанию клуба. Голландский специалист обозначил позиции, которые требуют усиления.

По данным The Telegraph, тренер желает видеть на «Олд Траффорд» двух новых полузащитников, форварда-универсала и центрального защитника. При этом главным приоритетом тен Хага является усиление средней линии команды.

Добавим, что «красные дьяволы» близки к подписанию первого новичка в полузащиту. Ряды манкунианцев должен пополнить голландец Френки де Йонг, ныне являющийся игроком каталонской «Барселоны».