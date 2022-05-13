Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Ливерпуля» останется в «Борнмунте»

13 Мая 2022 • 10:46 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс, выступающий на правах аренды за «Борнмунт», может остаться на «Виталити Стадиум», сообщает Express Sport.

По информации источника, трансфер обойдётся «вишням» в 9,5 млн евро.

Филлипс перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году из «Болтона» в качестве свободного агента. С тех пор он провёл за первую команду «мерсисайдцев» 24 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В январе 2022 года футболист перешёл в «Борнмунт» и помог выйти ему в Премьер-лигу, проведя 18 матчей и не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает 25-летнего англичанина в восемь млн евро.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Борнмут Натаниэль Филлипс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл альтернативу Райсу в Нидерландах
11:29 · Англия. Премьер-лига
Невилл о Холдинге: «Он был неустойчивым, опрометчивым, ему не хватало самообладания»
11:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил цену на Салиба
11:19 · Англия. Премьер-лига
Траоре всё ещё может остаться в «Барселоне»
10:46 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» останется в «Борнмунте»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Агент Лукаку опровёрг слухи о переходе форварда в «Интер»
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» приняла решение о продаже де Йонга в гранд АПЛ
10:25 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: История «Манчестер Юнайтед» впечатляет, но я изучал настоящее и будущее
10:22 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт посоветовал молодежи «Арсенала» сделать правильные выводы
10:11 · Англия. Премьер-лига
Клаттенбург прокомментировал судейство в матче «Тоттенхэма» и «Арсенала»
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по будущему Конте
09:52 · Англия. Премьер-лига
FM2022 предсказал Холанну стать лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов заплатить 35 млн евро за форварда сборной Англии
09:29 · Англия. Премьер-лига
Филлипс заявил, что в раздевалке «Лидса» царит позитивная атмосфера
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» представил статую Агуэро
Все новости
Рекомендуем