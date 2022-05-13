Защитник «Ливерпуля» останется в «Борнмунте»

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс, выступающий на правах аренды за «Борнмунт», может остаться на «Виталити Стадиум», сообщает Express Sport.

По информации источника, трансфер обойдётся «вишням» в 9,5 млн евро.

Филлипс перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году из «Болтона» в качестве свободного агента. С тех пор он провёл за первую команду «мерсисайдцев» 24 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В январе 2022 года футболист перешёл в «Борнмунт» и помог выйти ему в Премьер-лигу, проведя 18 матчей и не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает 25-летнего англичанина в восемь млн евро.