Агент Лукаку опровёрг слухи о переходе форварда в «Интер»

Агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку опровёрг слухи о переходе форварда в «Интер».

«Много шума из ничего», — сказал он в интервью La Repubblica, когда его спросили о связях бельгийца с миланским клубом.

Однако, он добавил, что Лукаку недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер «синих» Томас Тухель.

«Я не обсуждаю тактические решения, но очевидно, что проблема есть. Он по-прежнему лучший бомбардир команды, у которого меньше игрового времени по сравнению с его товарищами по клубу», - сказал агент нападающего.

В этом сезоне Лукаку провел в АПЛ 25 матчей и забил 8 голов.