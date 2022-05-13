Тен Хаг: История «Манчестер Юнайтед» впечатляет, но я изучал настоящее и будущее

Голландский тренер Эрик тен Хаг, который летом возглавит «Манчестер Юнайтед», высказался по поводу своих ожиданий от работы в английском клубе.

Тен Хаг заявил, что история манчестерской команды впечатляет, но он всё же больше изучал настоящее и будущее. Голландский специалист отметил, что для него это очень сложный, но интересный и увлекательный вызов в карьере, ведь в «Юнайтед» есть все возможности для того, чтобы строить хорошую команду и выигрывать трофеи.

Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» под шефством Ральфа Рангника занимают лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.