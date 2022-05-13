«Тоттенхэм» принял решение по будущему Конте

Стала известна дальнейшая судьба итальянского специалиста Антонио Конте в лондонском «Тоттенхэме».

По данным портала Goal.com, руководство английского клуба приняло решение оставить тренера в команде на следующий сезон. Конте продолжит работу, даже если «шпоры» не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Также отмечается, что «Тоттенхэм» будет отклонять все предложения по Конте от интересующихся клубов.

В среду, 12 мая, команда Конте уверенно победила «Арсенал» и приблизилась к топ-4. «Шпоры» отстают от идущих четвертыми «канониров» всего на один балл.

Конте выдвинул ультиматум «Тоттенхэму»