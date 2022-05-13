«Ньюкасл» готов заплатить 35 млн евро за форварда сборной Англии

Руководители «Ньюкасла» готовы выложить круглую сумму за нападающего «Эвертона» и сборной Англии Доминика Калверта-Льюина.

По информации журналиста Экрема Конура, «сороки» готовы заплатить за 25-летнего английского футболиста около 35 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах форварда также очень заинтересован лондонский «Арсенал», который видит в Калверте-Льюине потенциальную замену французу Александру Ляказетту.

Напомним, что в этом сезоне Доминик Калверт-Льюин провёл в английском чемпионате 14 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.