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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» представил статую Агуэро

13 Мая 2022 • 09:21 Комментировать

«Манчестер Сити» представил статую бывшего нападающего клуба Серхио Агуэро.

Статуя, расположенная на восточной стороне стадиона «Этихад», была создана скульптором Энди Скоттом с использованием нескольких тысяч сваренных деталей из оцинкованной стали.

Она отмечает выдающуюся роль аргентинского форварда в успехах «Сити». Агуэро, который недавно был введен в Зал славы Премьер-лиги, выиграл пятнадцать крупных трофеев за время своего пребывания в клубе, в том числе пять титулов Премьер-лиги, один Кубок Англии и рекордные шесть Кубков Лиги.

Размышляя о своей статуе, Агуэро сказал:

«По правде говоря, для меня это очень трогательно. Я очень благодарен клубу за знак признания моей футбольной карьеры в Манчестере. Это что-то особенное».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году и провел в клубе 10 сезонов, забив 184 гола в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро
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