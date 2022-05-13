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Коутиньо понёс катастрофические денежные потери из-за ухода из «Барселоны»

13 Мая 2022 • 09:19 Комментировать

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, перебравшийся на постоянной основе в бирмигемскую «Астон Виллу», пошел на серьезные жертвы ради этого трансфера.

По сообщениям Sky Sports, бразилец согласился на сокращение оклада более чем на 70%. По условиям контракта, он будет зарабатывать в английском клубе порядка 146 тысяч евро в неделю.

В своем предыдущем клубе - «Барселоне» - Филиппе получал 550 тысяч евро до уплаты налогового сбора.

О трансфере Коутиньо в «Астон Виллу» было объявлено 12 мая. Стороны заключили долгосрочный контракт, рассчитанный на четыре года.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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