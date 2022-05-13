Коутиньо понёс катастрофические денежные потери из-за ухода из «Барселоны»

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, перебравшийся на постоянной основе в бирмигемскую «Астон Виллу», пошел на серьезные жертвы ради этого трансфера.

По сообщениям Sky Sports, бразилец согласился на сокращение оклада более чем на 70%. По условиям контракта, он будет зарабатывать в английском клубе порядка 146 тысяч евро в неделю.

В своем предыдущем клубе - «Барселоне» - Филиппе получал 550 тысяч евро до уплаты налогового сбора.

О трансфере Коутиньо в «Астон Виллу» было объявлено 12 мая. Стороны заключили долгосрочный контракт, рассчитанный на четыре года.