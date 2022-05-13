Хау прокомментировал желание Гимараэса видеть в «Ньюкасле» Пакета

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал желание полузащитника Бруно Гимараэса видеть в «Ньюкасле» своего друга Лукаса Пакета.

«За эти годы я подписал игроков, которых советовали мне разные источники», — сказал Хау. — Я никогда не отказывался ни от чьих рекомендаций».

Тем не менее он добавил, что сначала ему нужно самому понять, подойдет ли клубу новый футболист.

«Но, конечно, я должен понаблюдать за игроком и все проанализировать, чтобы понять, подходит ли он для команды», - сказал наставник «сорок».

В этом сезоне Пакета провел в чемпионате Франции за «Лион» 34 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.