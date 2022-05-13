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«Ливерпуль» нацелился на восходящую звезду сборной Италии

13 Мая 2022 • 08:46 Комментировать

Один из лидеров «Ромы» Николо Дзаньоло может перебраться на Туманный Альбион. Итальянский футболист находится в сфере интересов «Ливерпуля», об этом сообщается на страницах La Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что если 22-летний талант не станет подписывать новое соглашение с «волками», то мерсисайдцы предпримут попытку оформить его трансфер. Римляне оценивают Николо в 65-70 миллионов евро.

Дзаньоло играет в составе «Ромы» с 2018 года. В текущей кампании Серии А полузащитник провел 24 встречи, отметившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Николо Дзаньоло
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