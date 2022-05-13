19-летний форвард из Аргентины вызывает интерес дюжины топ-клубов Европы

К форварду аргентинского «Расинга» Карлосу Алькарасу проявляют интерес «Атлетико», «Севилья», «Ювентус», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Интер» и «Милан». Футболиста называют «новым Лаутаро Мартинесом».

Кроме того, 19-летний вундеркинд также привлекает внимание «Вулверхэмптона» и ПСВ, сообщает Marca. Контракт Алькараса с «Расингом» рассчитан до 2026 года и ожидается, что аргентинский клуб потребует очень крупные отступные за переход игрока.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Аргентины 8 матчей и забил 4 гола.