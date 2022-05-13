«Ньюкасл» интересуется Каспером Шмейхелем

«Ньюкасл» интересуется голкипером «Лестера» Каспером Шмейхелем. Контракт вратаря заканчивается в 2023 году и ранее сообщалось, что клуб намерен сесть за стол переговоров о продлении соглашения в конце сезона.

Однако, голкипер может перейти в «Ньюкасл», сообщает talkSPORT. Команда Эдди Хау собирается значительно усилить состав в летнее трансферное окно и Шмейхель является одной из целью «сорок».

С другой стороны, «Лестер» не совсем удачно провел сезон в АПЛ. Клуб не смог пробиться в еврокубки.

В этом сезоне Шмейхель провел в АПЛ 35 матчей, пропуская 1,57 гол за игру и отстояв 7 матчей на ноль.