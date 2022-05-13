Стало известно, из-за чего судятся леди Варди и Руни

Мы уже сообщали о том, что супруги Уэйна Руни и Джейми Варди, Колин и Ребекка, оказались в суде по разные стороны баррикад. При этом ранее женщины считались близкими подругами. Теперь, как сообщает ilposticipo.it, становятся известны и любопытные подробности этой странной тяжбы.

Претензия исходит от Колин Руни, которая в данном деле является истцом. Несколько лет назад она заметила, что некоторые из вещей, которые она обсуждала с Ребеккой, слишком часто попадают на страницы таблоида The Sun. Ушлым журналистам удавалось выведать подробности, которые не могли быть известны широкому кругу людей.

Впрочем, эта информация не всегда наносила какой-либо урон Колин Руни - так было, в частности, с инцидентом, в который угодил Дэнни Дринкуотер, экс-футболист «Лестера», который попался пьяным за рулем. Это вскоре также стало известно журналистам таблоида - и подозрения в том, что супруга Варди своеобразным образом «сотрудничает» с The Sun, только усилились.

В итоге Колин Руни учинила собственное «расследование» в социальных сетях, и сейчас обвиняет бывшую подругу в сплетнях и «фейковых информациях», нанесших вред ее репутации.