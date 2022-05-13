Тен Хаг настаивает на приобретении де Лихта

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» настаивает на покупке защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

Де Лихт начинал профессиональную карьеру под управлением тен Хага в «Аяксе», а в 2019 году перешел в «Ювентус». Он стал ключевым защитником клуба вместе с Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Ожидается, что защитник покинет «Ювентус» в летнее межсезонье, так как в этом году клуб не завоевал ни одного трофея. Одним из претендентов на игрока является «Манчестер Юнайтед», чей новый главный тренер сильно заинтересован в воссоединении с футболистом, сообщает Express.

В этом сезоне де Лихт провел в Серии А 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.