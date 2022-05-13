«Арсенал» лидирует в борьбе за 19-летнего форварда из «Сан-Паулу» Маркиньоса. Игроком также активно интересуется «Вулверхэмптон».

19-летний футболист является универсальным нападающим, который в основном играет на правом фланге. Кроме того, он уверенно чувствует себя в середине поля.

По словам президента «Сан-Паулу», в контракте Маркиньоса есть оговорка о выкупе в размере 50 миллионов евро, хотя «канониры» могут рассчитывать на гораздо меньшую сумму.

В этом сезоне игрок забил 3 гола в 15 матчах за бразильский клуб.