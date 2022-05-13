«Ньюкасл» готовит для Перишича контракт на 6,5 миллионов евро в год

«Ньюкасл» готовит для полузащитника «Интера» Ивана Перишича контракт на 6,5 миллионов евро в год. Футболист до сих пор не согласовал условия продление соглашения с миланским клубом.

Контракт игрока истекает летом. Первоначально «Интер» предлагал футболисту 4 миллиона евро за сезон, но после серии удачных выступлений решил немного поднять зарплату. Однако, даже это предложение все еще хуже того, что зарабатывает Перишич по текущему контракту. Ситуацией может воспользоваться «Ньюкасл», который уже готовит для игрока более выгодное предложение.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 33 игры, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.