Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готовит для Перишича контракт на 6,5 миллионов евро в год

13 Мая 2022 • 00:16 Комментировать

«Ньюкасл» готовит для полузащитника «Интера» Ивана Перишича контракт на 6,5 миллионов евро в год. Футболист до сих пор не согласовал условия продление соглашения с миланским клубом.

Контракт игрока истекает летом. Первоначально «Интер» предлагал футболисту 4 миллиона евро за сезон, но после серии удачных выступлений решил немного поднять зарплату. Однако, даже это предложение все еще хуже того, что зарабатывает Перишич по текущему контракту. Ситуацией может воспользоваться «Ньюкасл», который уже готовит для игрока более выгодное предложение.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 33 игры, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Иван Перишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Тоттенхэм 3:0 Арсенал 2.25 3.40 3.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
00:40 · Англия. Премьер-лига
Кейн считает, что атмосфера на матче с «Арсеналом» была лучшей в истории стадиона
00:32 · Англия. Премьер-лига
Хынмин: «Приятно выигрывать дерби»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг настаивает на приобретении де Лихта
00:25 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Не могу честно прокомментировать матч - потому что меня дисквалифицируют»
00:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в борьбе за 19-летнего форварда из «Сан-Паулу»
00:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит для Перишича контракт на 6,5 миллионов евро в год
12 Мая
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выиграл три матча кряду у «Арсенала» впервые за более чем 60 лет
23:52 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Лига чемпионов - главная цель»
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» впервые в истории ведёт с преимуществом в три мяча над «Арсеналом»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Перишич признался, что очень хотел перейти в «Манчестер Юнайтед» Моуринью
23:18 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимену грозит штраф за ношение повязки с логотипами сторонних компаний
23:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не проигрывает «Арсеналу» дома уже семь игр кряду 1
22:56 · Англия. Премьер-лига
Удаление Холдинга стало самым быстрым в дерби северного Лондона с 2012 года
22:46 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, почему отклонил предложение «Тоттенхэма» о работе тренером
22:40 · Англия. Премьер-лига
Бывший одноклубник Тен Хага считает, что в Манчестере сделали правильный выбор
Все новости
Рекомендуем