Перишич признался, что очень хотел перейти в «Манчестер Юнайтед» Моуринью

Полузащитник «Интера» Иван Перишич рассказал журналистам, что желал перейти в «Манчестер Юнайтед», когда у руля команды стоял Жозе Моуринью.

Летом 2017 года футболист был тесно связан с переходом в английский клуб. Жозе Моуринью настаивал на трансфере игрока, однако «Интер» не устроило предложение «МЮ» и сделка не состоялась.

«Для меня было фантастическим, когда Жозе позвонил мне. Ему было трудно ответить «нет». Я очень хотел перейти к нему и играть за «Юнайтед», - признался Перишич.

Игрок остался в «Интере» и выиграл вместе с командой Скудетто, Суперкубок и Кубок Италии. В этом сезоне футболист провел в Серии А 33 игры, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.