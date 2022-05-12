Сен-Максимену грозит штраф за ношение повязки с логотипами сторонних компаний

Полузащитника «Ньюкасла» Аллана Сен-Максимена могут оштрафовать за ношение повязки с логотипами сторонних компаний во время матчей АПЛ.

ФА опубликовала заявление, подтверждающее, что Сен-Максимену было предъявлено обвинение в том, что он носил повязку с логотипами известных брендов в играх с «Вулверхэмптоном» и «Лестером». Игроку дали время до 19 мая, чтобы он мог привести доводы в свою защиту.

«Мне всегда нравились каратисты, теннисисты, а также манга. В мире манги есть мифические персонажи, которые носят повязки на голове», - сказал Сен-Максимен ранее в интервью GOAL.

Несколько дней назад футболист стал центром еще одного скандала, после своего заявления о том, что в «Ньюкасле» пока нет игрока, способного реализовывать все голевые передачи француза.