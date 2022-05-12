Артета рассказал, почему отклонил предложение «Тоттенхэма» о работе тренером

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему в своё время отклонил предложение «Тоттенхэма» о работе тренером.

Артета повесил бутсы на гвоздь в конце сезона 2015-16 и был завален предложениями о тренерской должности. В итоге он выбрал «Манчестер Сити», несмотря на дружбу с Маурисио Почеттино, который тогда был наставником «Тоттенхэма».

«Мои отношения с Маурисио начались с тех пор, как мне исполнилось 18 лет, и я всегда говорил, что для меня он был как «футбольный отец», - сказал Артета.

Однако, он отметил, что, являясь бывшим игроком «Арсенала», он не мог себе позволить перейти в стан одного из принципиальнейших конкурентов.

Сейчас Артета является главным тренером «канониров» и сражается в этом сезоне со «шпорами» за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.