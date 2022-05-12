Анчелотти заявил, что его не волнует переход Холанна в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил журналистам, что его совершенно не беспокоит неудача клуба в подписании форварда Эрлинга Холанна.

«Он отличный игрок, «Сити» — отличный клуб, но я остаюсь со своей командой и хочу насладиться еще одним финалом Лиги чемпионов», - сказал Анчелотти на недавней пресс-конференции.

Игрок сборной Норвегии был на первом месте в списке покупок «Реала» на это лето, но вместо этого согласился на переход в «Манчестер Сити».

Этот сезон Холанн провел в дортмундской «Боруссии», сыграв в Бундеслиге в 23 играх, забив 21 гол и отдав 7 результативных передач.