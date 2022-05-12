Стерлинг готов присоединиться к «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» готов присоединиться к «Барселоне».

Каталонский клуб уже пытался зимой приобрести футболиста на правах аренды вместе с Ферраном Торресом. «Сити» заблокировал сделку по Стерлингу, хотя дал добро на уход Торреса.

Контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» истекает в 2023 году, а переговоры о его продлении пока не завершились успехом. Большую часть сезона Стерлинг начинает матчи «горожан» на скамейке запасных и футболист готов продолжить карьеру в другом клубе. Одним из них является «Барселона», сообщает 90min.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 29 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.