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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг готов присоединиться к «Барселоне»

12 Мая 2022 • 22:23 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» готов присоединиться к «Барселоне».

Каталонский клуб уже пытался зимой приобрести футболиста на правах аренды вместе с Ферраном Торресом. «Сити» заблокировал сделку по Стерлингу, хотя дал добро на уход Торреса.

Контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» истекает в 2023 году, а переговоры о его продлении пока не завершились успехом. Большую часть сезона Стерлинг начинает матчи «горожан» на скамейке запасных и футболист готов продолжить карьеру в другом клубе. Одним из них является «Барселона», сообщает 90min.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 29 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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