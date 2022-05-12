Тен Хаг получил гарантии, что Макларен сможет присоединиться к «Манчестер Юнайтед»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил гарантии от руководства клуба, что Стив Макларен сможет присоединиться к голландцу в качестве ассистента.

Тен Хаг провел встречу с представителями английского клуба, на которой стороны обсудили актуальные вопросы. В частности, тен Хага заверили, что несмотря на негативные отзывы о Макларене, тот сможет работать ассистентом главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

Так же тен Хаг намерен в ближайшие недели провести встречи со всем персоналом и игроками клуба, чтобы точно уяснить, кто собирается остаться в команде, а кто точно решил, что покинет ее в межсезонье.

Напомним, что ранее было объявлено, что тен Хаг официально станет главным тренером «МЮ» по окончании сезона.