«Торино» отклонил 25-миллионное предложение «Тоттенхэма» о покупке Синго

«Торино» отклонил 25-миллионное предложение «Тоттенхэма» о покупке Уилфрида Синго. Итальянский клуб настаивает на более крупной сумме.

Синго, выступающий на позиции правого защитника, раскрылся в Серии А в сезоне 2020-21 годов. Он произвел сильное впечатление своей скоростью и атлетизмом, а также атакующими действиями.

«Тоттенхэм» рассматривает Синго как потенциальную замену Эмерсону Ройалю, от которого клуб может избавиться в летнее межсезонье. Однако последнее предложение «Тоттенхэма» по Синго было отклонено, сообщает Tuttosport.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 35 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.