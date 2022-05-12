Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил предложения от «Ювентуса» и «Баварии». Текущее соглашение француза с английским клубом заканчивается этим летом и полузащитник уже дал понять, что желает продолжить карьеру в другой команде.

Интерес к Погба проявляет его бывший клуб «Ювентус», который уже сделал игроку конкретное предложение. При этом базовая зарплата футболиста будет меньше, чем в «Манчестер Юнайтед», но итальянцы хотят несколько компенсировать это бонусами и подъемными. «Бавария» также сделала игроку предложение.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.