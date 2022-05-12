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«Интер» и «Тоттенхэм» нацелились на подписание Амрабата

12 Мая 2022 • 21:32 Комментировать

«Интер» и «Тоттенхэм» нацелились на подписание полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи и тренер Антонио Конте давно проявляют интерес к 25-летнему игроку и пытались подписать его зимой, но сделка не была завершена.

«Тоттенхэм» собирается возобновить переговоры, но игроком также интересуется «Интер», сообщает Foot Mercato. Сам футболист заявил, что готов рассмотреть оба варианта и покинуть «Фиорентину» после двух лет, проведенных в клубе.

В этом сезоне Амрабат провел в Серии А 22 игры и забил 1 гол.

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Интер Милан Тоттенхэм Фиорентина Софьян Амрабат
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