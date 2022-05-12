Коутиньо стал игроком «Астон Виллы»

Филиппе Коутиньо официально стал игроком «Астон Виллы». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

За 29-летнего бразильца «Барселона» получила 20 млн евро.

Коутиньо перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону» зимой 2018 года за 135 млн евро. За всё время в футболке «сине-гранатовых» он провёл 106 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 14 голевых передач.

В январе 2022 года игрок ушёл в аренду в «Астон Виллу», где за 16 матчей забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.