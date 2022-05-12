«Саутгемптон» может подписать голкипера «Фиорентины»

Вратарь «Фиорентины» Бартоломео Драговски заинтересовал «Саутгемптон», сообщает Telegraph.

По информации источника, «святые» надеются оформить трансфер игрока летом за 12 млн евро. В поляке клуб видит основного стража ворот на долгие годы.

Драговски перешёл в «Фиорентину» в 2016 году из польского «Ягеллония» за 2,5 млн евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний голкипер провёл за «фиалок» девять матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он пропустил 14 матчей из-за травм. Transfermarkt оценивает его в девять млн евро.