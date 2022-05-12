«Вест Хэм» рассматривает возможность подписания Лингарда

«Вест Хэм» рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Футболист уже выступал за лондонский клуб на правах аренды в сезоне 2020-21.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес был впечатлен игрой полузащитника, который за время аренды забил 9 голов в 16 матчах. Однако позже футболист решил вернуться в «Юнайтед» и не продлевать соглашение с «молотками».

Тем не менее, после разочаровывающих результатов текущего сезона Лингард, у которого заканчивается контракт с «МЮ», решил покинуть клуб. Кроме того, в игроке до сих пор заинтересован Мойес, сообщает 90min.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей и забил 2 гола.