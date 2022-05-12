Тен Хаг рассказал, когда принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, когда принял решение возглавить клуб.

«Это было не так давно. На самом деле, только после переговоров с «Манчестер Юнайтед», которые начались в последний международный перерыв, в конце марта», - сказал тен Хаг.

Он добавил, что переговоры шли настолько хорошо, что решил принять вызов и оставить свой нынешний клуб «Аякс», который в этом году привел к победе в чемпионате Голландии.

«В «Юнайтед» есть что строить и что выигрывать. «Манчестер Юнайтед» — такое громкое имя в истории футбола. Это похоже на вызов — вернуть клуб на путь побед», - отметил тен Хаг.

В текущем сезоне «Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ, потеряв все шансы пробиться в Лигу чемпионов.