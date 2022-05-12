«Ньюкасл» вступил в переговоры с Осимхеном

«Ньюкасл» вступил в переговоры с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном. Игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Осимхен перешел в «Наполи» в 2020 году и сейчас является одним из лучших молодых нападающих в мировом футболе. «Ньюкасл» считает приобретение игрока одной из главных трансферных целей в летнее межсезонье и уже вступил в переговоры с Осимхеном, сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не отпустит футболиста менее, чем за 100 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 25 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.