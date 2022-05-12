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«Вест Хэм» нацелился на защитника «Арсенала»

12 Мая 2022 • 19:01 Комментировать

«Вест Хэм» нацелился на защитника «Арсенала» Константиноса Мавропаноса. Этот сезон футболист проводит на правах аренды в «Штутгарте».

Игрок перешел в «Арсенал» в 2018 году, но не смог закрепиться в составе и был отправлен в аренду. «Штутгарт» удовлетворен игрой защитника и хотел бы выкупить футболиста за 3,5 миллиона евро.

Однако, Мавропанос также находится в сфере интересов «Вест Хэма», сообщает Bild. Главный тренер «молотков» Дэвид Моейс находится в поисках защитника, способного летом укрепить оборону команды.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 30 матчей и забил 4 гола.

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Вест Хэм Арсенал Лондон Константинос Мавропанос Штутгарт
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