«Барселона» рассчитывает через год приобрести Мане бесплатно

«Барселона» рассчитывает через год приобрести нападающего «Ливерпуля» Садио Мане бесплатно.

Контракт футболиста заканчивается в 2023 году и английский клуб пока не обсуждал с игроком его продление. Это привлекло внимание многих команд, в том числе и испанской «Барселоны».

Однако, у каталонцев могут возникнуть сложности, так как, по сообщению Defensa Central, сам футболист хотел бы сделать выбор в пользу «Реала». Ранее также была информация, что Мане хотел бы уйти из «Ливерпуля», так как считает, что играя за один из испанских грандов, у него будет больше шансов получить «Золотой мяч».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 33 игры, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.