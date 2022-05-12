«Вулверхэмптон» интересуется полузащитником «Барселоны» Нико Гонсалесом.

Футболист дебютировал в каталонском клубе под руководством бывшего главного тренера Рональда Кумана в начале этого сезона, но так и не стал игроком основного состава.

20-летний полузащитник пока не может выиграть конкуренции у более опытных коллег, а приход в клуб Франка Кесси еще дальше отодвинет Гонсалеса от места в стартовом составе.

Игроком заинтересовался «Вулверхэмптон», представители которого имеют тесные связи с агентом игрока, сообщает SPORT.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 2 матча.