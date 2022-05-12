Жестокость к животным, тату, суеверность, запрет пить воду: За что тренеров и футболистов изгоняют из клубов

На днях стало известно, что «Лион» в прошлом августе отчислил из клуба защитника Марсело Фильо не по спортивной причине, а за приступ метеоризма в раздевалке и громкий смех во время речи капитана команды. В связи с этим сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило сделать подборку необычных поводов для увольнения футболистов и тренеров.

Злую шутку с вратарём английского «Лидса» Падди Кенни сыграла его дата рождения – 17 мая. Летом 2014 года ставший владельцем клуба Массимо Челлино отправил Кенни на выход из команды, поскольку считает число 17 несчастливым. Интересно, что до этого по такой же причине он убрал семнадцатые номера с кресел на трибунах стадиона итальянского «Кальяри», которым он владел раньше.

В 2018 году молодые футболисты венесуэльской команды «Сулия» поплатились за своё живодёрство. Они тягали кота за конечности, а потом выкинули его в окно на асфальт, и всё это снималось на видео, которое они опубликовали. Руководство клуба осудило их, расторгло с ними контракт и посоветовало им поработать с психологом.

Французский защитник Курт Зума «Вест Хэма» в феврале 2022 года тоже оскандалился в подобном инциденте с негуманным отношением к животным, побив кошку. Видео снимал младший брат Курта Йоан, которого быстро выгнали из клуба пятой английской лиги «Дагенхэм энд Редбридж», а вот сам Курт Зума отделался штрафом в 250 тысяч фунтов, освистыванием с трибун и продолжил играть за «Вест Хэм».

Аргентинский специалист Габриэль Хайнце летом прошлого года был уволен с поста «Атланты Юнайтед», выступающей в МЛС. Игроки клуба пожаловались на то, что тренер ограничил им количество воды, которое они могли употреблять во время тренировок. Также Хайнце не предоставил футболистам выходные и потребовал от них в любой момент быть готовыми отвечать на телефонные звонки и являться на тренировки.

Как-то в Испании детский тренер лишился своей работы в «Серраносе» за весьма убедительную победу в одном из матчей со счётом 25:0. Руководители расценили это как неуважение к сопернику и к духу футбола, не учтя, что проигравшая команда и так пропустила за 30 матчей 247 голов (в среднем 8 за игру), не набрав ни одного очка.

Нападающего немецкого «Падерборна» Ника Прошвица в начале 2016 года отстранили из команды за непристойные действия на зимнем сборе в Турции. Он разделся в гостинице перед женщиной, занимавшейся организацией сбора команды. Руководство не оставило без внимания тот акт эксгибиционизма, продолжавшийся около двадцати секунд.

Предположительно полузащитник Димо Атанасов потерял место в софийской «Славии» из-за своего плача в раздевалке после матча с «Левски» (1:1), который по итогам этой встречи упустил чемпионство. Футболист пострадал за свои симпатии «Левски» по воле президента «Славии» Вентсеслава Стефанова. Нет подтверждения, что это именно Атанасов, но считается, что он.

Поста спортивного директора амстердамского «Аякса» не так давно лишился Марк Овермарс (на фото), посылавший интимные фотографии одной из сотрудниц клуба. А весной 2019 года в Парагвае был уволен главный тренер «Либертада» Леонель Альварес, изменявший жене с супругой одного из игроков своей команды.

В 2015 году пьяного нападающего «Клитеро» из восьмого английского дивизиона Джея Харта засекли на стадионе во время полового акта с болельщицей. Несмотря на извинения и сожаления, из клуба его выгнали. За шесть лет до этого загребское «Динамо» рассталось с Дино Дрпичем за то, что он устроил то самое с женой, моделью Playboy, на стадионе «Максимир» после победы сборной Хорватии над Англией со счётом 2:0.

Нынешний защитник московского «Динамо» Гильермо Варела пять лет назад был изгнан франкфуртским «Айнтрахтом», где он находился в аренде из «Манчестер Юнайтед». Руководство запретило футболистам немецкой команды делать татуировки во избежание рисков заражения, но Гильерме ослушался и набил себе нательный рисунок, что вызвало воспаление.

Кирилл Иванцов