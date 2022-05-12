«ПСЖ» сомневается в необходимости Погба

Руководство «ПСЖ» пока не определилось, стоит ли приглашать в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, чей контракт с манкунианцами истекает летом нынешнего года, сообщает RMC Sport.

По информации источника, парижане проявляют интерес к 29-летнему французу, однако говорить об активных переговорах пока рано. Для начала «ПСЖ» необходимо избавиться от нескольких своих футболистов. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Погба провёл в составе английской команды 27 матчей, в которых забил один гол и сделал девять результативных передач.