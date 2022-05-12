Игнатьев: «Черчесов мог бы работать в топ-клубе АПЛ»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал успехи Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

Игнатьев считает, что российским тренерам необходимо больше доверять, а Черчесов мог бы возглавить топ-клуб АПЛ.

«Он амбициозный. Думаю, Черчесов на Венгрии не остановится. У него есть стремление поработать на самом высоком уровне — в Англии, Франции, Германии, Испании. Топ-клуб АПЛ? Почему бы и не попробовать, если представится такая возможность», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Напомним, в своём первом же сезоне в Венгрии Черчесов стал чемпионом страны, а также выиграл национальный кубок.